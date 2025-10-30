Riforma Giustizia Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto – Il video

Open.online | 30 ott 2025

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Guardasigilli Carlo Nordio tra i banche del Governo in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto e la votazione della Riforma della Giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

