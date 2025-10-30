Riforma Giustizia Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Guardasigilli Carlo Nordio tra i banche del Governo in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto e la votazione della Riforma della Giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
La riforma costituzionale della giustizia è stata approvata nell’aula del Senato con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. È l’ultimo atto: in mattinata l’aula del Senato erano iniziate, alla presenza del ministro Guardasigilli Carlo Nordio, le dichiarazioni di vot - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Approvata la riforma della Giustizia, Nordio: "Spero in un referendum non politicizzato" - La riforma costituzionale della giustizia è stata approvata nell'aula del Senato con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. Secondo msn.com
Riforma della Giustizia, il ministro Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto VIDEO - Il Guardasigilli Carlo Nordio tra i banchI del Governo in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto e la votazione della Riforma della Giustizia. Lo riporta msn.com
Riforma della giustizia, via libero definitivo del Senato al ddl Nordio: in primavera referendum confermativo - Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Si legge su msn.com