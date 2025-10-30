Riforma Giustizia Meloni | Per Anm va tutto benissimo non per noi né per i cittadini
La riforma della Giustizia appena approvata dal Parlamento, lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, la manovra di bilancio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato giovedì dei principali temi politici in un’intervista al Tg1. “Referendum non avrà conseguenze sul governo”. Meloni ha parlato innanzitutto del referendum confermativo necessario affinché la riforma della giustizia – che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e la divisione in due del Csm – diventi legge. “Credo che debba essere una consultazione sulla giustizia. Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo “, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it
