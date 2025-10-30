Riforma Giustizia Marina Berlusconi | È una vittoria di mio padre grande e decisiva

Una rivendicazione che però non ha trovato il sostegno del ministro della Giustizia. Incalzato sulla possibilità che il via libera alla riforma potesse essere dedicato a Silvio Berlusconi, Carlo Nordio ha risposto convinto: "No, è una vittoria dedicata alla democrazia, a un'idea liberale della giustizia, ma soprattutto alla coerenza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Riforma Giustizia, Marina Berlusconi: “È una vittoria di mio padre, grande e decisiva”

