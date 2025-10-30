Riforma giustizia il senatore di Forza Italia | Parlo dal seggio di Berlusconi a lui dedichiamo questa giornata storica – Video

“Sarà la più significativa riforma costituzionale dal Dopoguerra. Oggi, come nel luglio scorso, parlo dal seggio che è stato del nostro rimpianto presidente Silvio Berlusconi. Che per tutta la sua carriera si è battuto contro la giustizia ingiusta e che per primo ha voluto inserire nel programma del centrodestra la separazione delle carriere. A lui vogliamo dedicare questa storica giornata”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riforma giustizia, il senatore di Forza Italia: “Parlo dal seggio di Berlusconi, a lui dedichiamo questa giornata storica” – Video

