Riforma giustizia Conte | Il governo vuole pieni poteri
Arriva l’ok definitivo al Senato della riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura L’ex premier pentastellato ha dichiarato di credere che il governo abbia “l’obiettivo politico di sottrarsi a qualsiasi controllo della magistratura, a pesi e contrappesi. C’è anche il progetto costituzionale del premierato: rivendicano dei pieni poteri e non sono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Con l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia segniamo un traguardo storico. Abbiamo onorato l’impegno assunto, ora saranno gli italiani, attraverso il referendum confermativo, a sancire questo passaggio decisivo per il futuro della Nazione. I - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Riforma della giustizia, Conte: “Governo Meloni vuole pieni potere, lo contrasteremo in ogni piazza” - L'ex premier contro la riforma della giustizia e della Corte dei Conti: "Un disegno sistematico per depotenziare i controlli" ... Riporta ilfattoquotidiano.it
VIA LIBERA DEFINITIVO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Al Senato, il disegno di legge costituzionale ha ottenuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Secondo opinione.it
Via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia - Via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. altarimini.it scrive