Riforma giustizia Conte | Il governo vuole pieni poteri

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva l’ok definitivo al Senato della riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura L’ex premier pentastellato ha dichiarato di credere che il governo abbia “l’obiettivo politico di sottrarsi a qualsiasi controllo della magistratura, a pesi e contrappesi. C’è anche il progetto costituzionale del premierato: rivendicano dei pieni poteri e non sono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

riforma giustizia conte il governo vuole pieni poteri

© Imolaoggi.it - Riforma giustizia, Conte: “Il governo vuole pieni poteri”

Scopri altri approfondimenti

riforma giustizia conte governoRiforma della giustizia, Conte: “Governo Meloni vuole pieni potere, lo contrasteremo in ogni piazza” - L'ex premier contro la riforma della giustizia e della Corte dei Conti: "Un disegno sistematico per depotenziare i controlli" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

riforma giustizia conte governoVIA LIBERA DEFINITIVO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Al Senato, il disegno di legge costituzionale ha ottenuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Secondo opinione.it

riforma giustizia conte governoVia libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia - Via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. altarimini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Conte Governo