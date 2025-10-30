(Adnkronos) – Via libera del Senato in quarta lettura alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Quello fatto in Senato è?l’ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. In primavera ci sarà il referendum confermativo, che le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Riforma della Giustizia, via libera definitivo. Meloni: “Traguardo storico”