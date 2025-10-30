Riforma della giustizia via libera definitivo in Senato Meloni |  Avanti con il  rinnovamento Referendum confermativo in primavera

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra il cinquestelle Scarpinato e Gasparri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

riforma della giustizia via libera definitivo in senato meloni 160avanti con il160 rinnovamento referendum confermativo in primavera

© Xml2.corriere.it - Riforma della giustizia, via libera definitivo in Senato. Meloni: «Avanti con il  rinnovamento». Referendum confermativo in primavera

Argomenti simili trattati di recente

riforma giustizia via liberaRiforma della Giustizia, c’è il sì definitivo del Parlamento. Ora il referendum confermativo - Approvata la legge che modifica la Costituzione per introdurre la separazione delle carriere in magistratura: 112 voti favorevoli nel quarto e ultimo passaggio in Senato. Si legge su msn.com

riforma giustizia via liberaRiforma della Giustizia, via libera definitivo con 112 sì - È il giorno della quarta e ultima lettura sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, poi il referendum consultivo. Scrive repubblica.it

riforma giustizia via liberaSeparazione delle carriere, via libera definitivo del Senato alla riforma - La riforma sulla separazione delle carriere di magistrati requirenti (pm) e magistrati giudicanti (giudici) ha terminato l’iter in ... Da italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Via Libera