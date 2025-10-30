Riforma della giustizia via libera definitivo in Senato Meloni | Avanti con il rinnovamento Referendum confermativo in primavera
Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra il cinquestelle Scarpinato e Gasparri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
DIRETTA | Al via le dichiarazioni di voto sulla riforma della giustizia al Senato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Riforma della Giustizia, c’è il sì definitivo del Parlamento. Ora il referendum confermativo - Approvata la legge che modifica la Costituzione per introdurre la separazione delle carriere in magistratura: 112 voti favorevoli nel quarto e ultimo passaggio in Senato. Si legge su msn.com
Riforma della Giustizia, via libera definitivo con 112 sì - È il giorno della quarta e ultima lettura sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, poi il referendum consultivo. Scrive repubblica.it
Separazione delle carriere, via libera definitivo del Senato alla riforma - La riforma sulla separazione delle carriere di magistrati requirenti (pm) e magistrati giudicanti (giudici) ha terminato l’iter in ... Da italiaoggi.it