Riforma della Giustizia | via libera definitivo del Senato con 112 voti favorevoli L’Opposizione | No ai pieni poteri

Meloni: "Un traguardo storico per l'Italia". Le proteste dell'Opposizione Approvata la separazione delle carriere in magistratura. Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale della giustizia, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Si tratta del quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Prima della votazione, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto la verifica del numero legale dei presenti in Aula. Le parole della premier Giorgia Meloni.

