I numeri parlano chiaro: 112 favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti. Passa così la quarta e ultima lettura della riforma che introduce la tanto agognata separazione delle carriere nella magistratura italiana. Uno step importante per il governo di Giorgia Meloni, ma non il traguardo finale. Come richiesto dalla Costituzione, infatti, la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. La consultazione, che si svolgerà verosimilmente nella primavera del 2026, è richiesta giacché non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi della Camera necessaria per approvare leggi di revisione o integrazione costituzionale, la riforma rimarrà quindi in sospeso fino a che la popolazione non si sia espressa in suo favore tramite lo strumento referendario (a cui non verrà applicato il quorum ). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Riforma della Giustizia, via libera dal Senato: Meloni esulta, opposizioni sul piede di guerra