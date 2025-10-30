Riforma della giustizia | Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv
Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il via libera alla riforma della Giustizia, la segretaria del Pd Elly Schlein va all’attacco: "Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizi - facebook.com Vai su Facebook
Manfredi Potenti: Con l'approvazione della riforma della giustizia finalmente liberiamo la magistratura dalla politica. Un momento storico per il centro destra e in particolare per la #Lega che proprio sulla separazione delle… facebook.com/reel/101378814… - X Vai su X
Riforma della giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm" - Il ministro Carlo Nordio si è detto disponibile a un confronto televisivo con i magistrati dell’Anm sulla riforma della giustizia. Segnala tg24.sky.it
Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo ... Scrive tg24.sky.it
Giustizia: Malan, 'riforma non cambia tutto, ma togliamo grande spazio a sistema correnti' - "Oggi i magistrati sono troppo spesso soggetti alle correnti mentre devono essere soggetti alla legge. Secondo iltempo.it