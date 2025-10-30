Riforma della giustizia | Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv
Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
