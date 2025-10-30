Riforma della Giustizia Schlein | Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere

(Adnkronos) – “Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l’approvazione definitiva dall’aula del Senato della riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

#piazzapulita Riforma giustizia, Montanari: "I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all'inferno esulta Licio Gelli". - facebook.com Vai su Facebook

#BREAKING: il Senato dà il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia. Non avendo raggiunto la maggioranza dei 2/3 in seconda lettura, potrà essere richiesto il referendum da 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli r - X Vai su X

Riforma della giustizia, ok definitivo del Senato: l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni - Il Senato ha dato il via libero definitivo alla riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura, con 112 voti favorevoli, 59 voti contrati e 9 astenuti e ... Si legge su notizie.it

Riforma giustizia, Schlein: Non sanno scrivere le leggi e poi danno la colpa ai giudici - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it

Riforma della Giustizia approvata, ora il referendum. Meloni: “Traguardo storico”. Schlein: “Vuole mani libere” - La premier: "Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo". Si legge su dire.it