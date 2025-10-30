"Sono assolutamente pronto a un confronto in diretta con i magistrati dell'Anm in tv. Sono ben lieto di confrontarmi con chiunque nell'ambito di un incontro 'uno ad uno'". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Sky Tg24, alla domanda se fosse pronto ad accettare un confronto su Sky, sui temi della riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura, approvata oggi a Palazzo Madama, e del relativo referendum. Nordio: “Tra marzo e aprile referendum su riforma Giustizia”. "Tra marzo e aprile arriveremo al referendum sulla riforma della Giustizia”, ha aggiunto, per poi sottolineare: "Vogliamo il referendum perché è una materia così importante e sensibile che è giusto che si consultino i cittadini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Riforma della giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm"