Riforma della giustizia Nordio a Sky TG24 | Pronto a confronto tv con Anm

Tg24.sky.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono assolutamente pronto a un confronto in diretta con i magistrati dell'Anm in tv. Sono ben lieto di confrontarmi con chiunque nell'ambito di un incontro 'uno ad uno'". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Sky Tg24, alla domanda se fosse pronto ad accettare un confronto su Sky, sui temi della riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura, approvata oggi a Palazzo Madama, e del relativo referendum.   Nordio: “Tra marzo e aprile referendum su riforma Giustizia”. "Tra marzo e aprile arriveremo al referendum sulla riforma della Giustizia”, ha aggiunto, per poi sottolineare: "Vogliamo il referendum perché è una materia così importante e sensibile che è giusto che si consultino i cittadini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

riforma della giustizia nordio a sky tg24 pronto a confronto tv con anm

© Tg24.sky.it - Riforma della giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm"

Scopri altri approfondimenti

riforma giustizia nordio skyNasce il comitato del no alla riforma della giustizia, ddl Nordio non risolve - Il comitato 'Giusto dire no' "parteciperà alla campagna referendaria per spiegare ai cittadini le ragioni per cui la riforma non comporterà alcun miglioramento della giustizia e ribadire che ... Segnala ansa.it

riforma giustizia nordio skyRiforma Giustizia, Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Guardasigilli Carlo Nordio tra i banche del Governo in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto e la votazione della Riforma della Giustizia. Secondo open.online

riforma giustizia nordio skyRiforma della giustizia, via libero definitivo del Senato al ddl Nordio: in primavera referendum confermativo - Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Nordio Sky