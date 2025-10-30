Riforma della Giustizia Meloni | Referendum? Non ci saranno conseguenze sul governo
(Adnkronos) – "Io credo che" il referendum "debba essere una consultazione sulla Giustizia. Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Noi arriveremo alla fine della legislatura, chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1. "Voglio ricordare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il ddl sulla Separazione delle carriere non è la riforma storica della giustizia che racconta la destra ex giustizialista, né la fine della democrazia che dice la sinistra ex riformista. I problemi veri restano: il giustizialismo, la mancanza di responsabilità e l’uso politi - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Schlein: Non c'è bisogno che Meloni si dimetta dopo referendum giustizia, la batteremo alle elezioni - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Non c'è bisogno che la Meloni si dimetta, la batteremo alle prossime elezioni". Come scrive quotidiano.net
Riforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera - Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, una delle principali ... Riporta ilnotiziario.net
Riforma della giustizia, via libera definitivo del Senato. La premier Meloni: traguardo storico. Referendum tra marzo e aprile - In quarta lettura è stato approvata la riforma costituzionale, che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Lo riporta milanofinanza.it