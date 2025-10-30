RIforma della giustizia Marina Berlusconi | Vittoria di mio padre

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese". Lo afferma la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commentando il via libera definitivo della riforma della Giustizia in Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

