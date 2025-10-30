RIforma della giustizia Marina Berlusconi | Vittoria di mio padre

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese". Lo afferma la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commentando il via libera definitivo della riforma della Giustizia in Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - RIforma della giustizia, Marina Berlusconi: "Vittoria di mio padre"

Con l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia segniamo un traguardo storico. Abbiamo onorato l’impegno assunto, ora saranno gli italiani, attraverso il referendum confermativo, a sancire questo passaggio decisivo per il futuro della Nazione. I - facebook.com Vai su Facebook

Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X

