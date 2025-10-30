Riforma della giustizia finalmente la parola agli italiani Cerno | oggi i pieni poteri sono quelli delle toghe

30 ott 2025

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia del governo Meloni che ora sarà sottoposta alla volontà popolare. Insomma, parola agli italiani con il referendum costituzionale. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma della giustizia, finalmente la parola agli italiani. Cerno: oggi i "pieni poteri" sono quelli delle toghe

