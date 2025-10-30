Riforma della giustizia finalmente la parola agli italiani Cerno | oggi i pieni poteri sono quelli delle toghe

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia del governo Meloni che ora sarà sottoposta alla volontà popolare. Insomma, parola agli italiani con il referendum costituzionale. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Riforma della giustizia, finalmente la parola agli italiani. Cerno: oggi i "pieni poteri" sono quelli delle toghe

Con l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia segniamo un traguardo storico. Abbiamo onorato l’impegno assunto, ora saranno gli italiani, attraverso il referendum confermativo, a sancire questo passaggio decisivo per il futuro della Nazione. I - facebook.com Vai su Facebook

Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X

Separazione carriere, ok finale del Senato. Meloni: “Traguardo storico, ora parola ai cittadini”. Pd e M5s: “No ai pieni poteri” - “Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Giustizia: Carfagna (Nm), 'riforma garantista, per sistema più giusto e credibile' - “Il via libera definitivo del Senato alla riforma della Giustizia, con la separazione delle carriere, chiude finalmente ... Da iltempo.it

VIA LIBERA DEFINITIVO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Al Senato, il disegno di legge costituzionale ha ottenuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Riporta opinione.it