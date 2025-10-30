Riforma della Giustizia dal via libera del Parlamento al referendum | cosa prevede l’iter

(Adnkronos) – Giorno di festa per i partiti di maggioranza in prima linea a celebrare il raggiungimento in Senato dell’ultimo traguardo parlamentare della riforma di Giustizia sulla cosidetta separazione delle carriere. Ma l’iter della riforma, voluta dal ministro Carlo Nordio, non si conclude con il via libera dei senatori e il governo di Giorgia Meloni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Riforma della Giustizia, dal via libera del Parlamento al referendum: cosa prevede l’iter

