Riforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato referendum in primavera

Ilnotiziario.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, una delle principali promesse del governo Meloni. Il disegno di legge, proposto dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, è stato approvato in quarta lettura con 112 voti favorevoli, 59 contrari e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

riforma della giustizia con separazione delle carriere approvata dal senato referendum in primavera

© Ilnotiziario.net - Riforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera

Leggi anche questi approfondimenti

riforma giustizia separazione carriereRiforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... tg.la7.it scrive

riforma giustizia separazione carriereRiforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera - Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, una delle principali ... ilnotiziario.net scrive

riforma giustizia separazione carriereSeparazione delle carriere e doppio Csm: cosa cambia con la riforma della giustizia - La riforma della giustizia è legge: carriere separate per giudici e pm, due Csm sorteggiati e Alta Corte disciplinare. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Separazione Carriere