Roma, 30 ottobre 2025 – Via libera definitivo alla legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura. Nel quarto e ultimo passaggio parlamentare, il Senato ha approvato con 112 voti favorevoli e 59 contrari (9 astenuti) la riforma della giustizia che modifica la Costituzione. Un percorso ‘netto’, visto che il testo originario, firmato da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, non ha subito nessuna modifica in Aula. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la discussione in Senato del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, Roma, 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforma della Giustizia, c’è il sì definitivo del Parlamento. Ora il referendum confermativo