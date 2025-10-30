Riforma della giustizia | arriva l' ok definitivo al via la partita referendum Meloni | Nessuna conseguenza sul governo
Scambi di abbracci sui banchi del Governo e senatori del centrodestra in piedi ad applaudire l'ok definitivo del Parlamento alla riforma della Giustizia. L'Aula del Senato approva in quarta e ultima lettura il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati con il voto compatto della coalizione di governo. I 112 voti favorevoli danno così il via libera a uno dei pilastri del programma del centrodestra - in quota FI - e aprono ufficialmente la campagna per il referendum confermativo. La premier Giorgia Meloni non è in Aula, ma sui social sottolinea il "traguardo storico". "Ora la parola passerà ai cittadini", è l'invito della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
