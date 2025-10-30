Riforma della Giustizia approvata al Senato ci sarà il referendum | quando si potrebbe votare

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere, un doppio Csm e la nuova Corte disciplinare. Sono stati 112 i voti a favore e 59 i contrari. Visto che non è arrivata la maggioranza dei due terzi, le opposizioni chiederanno che si tenga un referendum: la data del voto potrebbe cadere nella primavera 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

