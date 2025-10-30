Riforma del servizio idrico i sindaci con Sasi | L’acqua resti pubblica e gestita vicino ai territori
Oltre trenta sindaci della provincia di Chieti si sono riuniti nella sede del Patto Territoriale Sangro Aventino per partecipare alla prima assemblea promossa da Sasi, incentrata sulla riforma del sistema idrico integrato. Un tema delicato e cruciale, che dovrà trovare una definizione entro il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
