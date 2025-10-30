Riconoscimenti | il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti
Pisa, 30 ottobre 2025 – Nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre il Cus Pisa ha partecipato al Meeting Nazionale dei Presidenti dei Cus, svoltosi a Falconara Marittima. All’incontro hanno preso parte i sei Cus selezionati per essersi maggiormente distinti nell’ultimo quinquennio, successivamente premiati durante l’evento. L’obiettivo del meeting era quello di condividere le esperienze inclusive e paralimpiche intraprese, con la finalità di favorire e promuovere un percorso universitario paralimpico nazionale, oltre ad affrontare altri temi cruciali per il futuro della Federazione Italiana dello Sport Universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sara Bagnoli, biologa formata all’ Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, studia l’invecchiamento cerebrale attraverso il killifish turchese, il vertebrato dalla vita più breve al mondo, diventato un modello di riferimento negli studi internazionali su lo - facebook.com Vai su Facebook
Il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti Cus - L'ente pisano è stato premiato tra i sei centri universitari sportivi più virtuosi d'Italia per i progetti su inclusione e disabilità ... Come scrive pisatoday.it