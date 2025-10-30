Pisa, 30 ottobre 2025 – Nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre il Cus Pisa ha partecipato al Meeting Nazionale dei Presidenti dei Cus, svoltosi a Falconara Marittima. All’incontro hanno preso parte i sei Cus selezionati per essersi maggiormente distinti nell’ultimo quinquennio, successivamente premiati durante l’evento. L’obiettivo del meeting era quello di condividere le esperienze inclusive e paralimpiche intraprese, con la finalità di favorire e promuovere un percorso universitario paralimpico nazionale, oltre ad affrontare altri temi cruciali per il futuro della Federazione Italiana dello Sport Universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riconoscimenti: il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti