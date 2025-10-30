Richieste di mutui | nella Tuscia si registra l’età media più bassa del Lazio

Viterbotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’inversione di rotta per il mercato dei mutui avvenuta a maggio, con i finanziamenti a tasso variabile che sono tornati ad essere più convenienti di quelli a tasso fisso, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è gradualmente aperta nei mesi scorsi a favore del tasso indicizzato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre - USA, Richieste mutui nella settimana del 3 ottobre su base settimanale (WoW) - Da borsaitaliana.it

Usa: richieste totali mutui -12,7%, tassi cresciuti dal 6,34% al 6,46% - Dopo essere scesi ai minimi degli ultimi tre anni, i tassi d'interesse sui mutui sono cresciuti, la scorsa settimana, pesando sulle richieste negli Stati ... Scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Richieste Mutui Tuscia Registra