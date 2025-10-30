Richieste di mutui | nella Tuscia si registra l’età media più bassa del Lazio
Dopo l’inversione di rotta per il mercato dei mutui avvenuta a maggio, con i finanziamenti a tasso variabile che sono tornati ad essere più convenienti di quelli a tasso fisso, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è gradualmente aperta nei mesi scorsi a favore del tasso indicizzato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
