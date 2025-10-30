Ricettazione fallimentare assolto imprenditore
Era accusato di aver simulato un credito, in realtà inesistente, a favore di una società edile: assolto l’imprenditore albanese Marsel Mati. Era finito sotto accusa per il reato di ricettazione fallimentare. È quanto stabilito ieri dal giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata, dove si è svolta l’ultima udienza del procedimento penale a carico del noto imprenditore. Si tratta di una vicenda che aveva visto coinvolto lui e una società edile di Tolentino, poi dichiarata fallita. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, l’imprenditore avrebbe depositato presso la cancelleria del tribunale di Macerata una domanda di ammissione al passivo fallimentare simulando fraudolentemente un credito nella realtà inesistente per la somma totale di 205. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
