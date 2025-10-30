Ricerca ' in rosa' | l' Università censisce i brevetti femminili in Italia tra il 1861 e il 1939
Si chiamava Rosa Predavalle ed era di Genova la prima donna in Italia a ottenere un brevetto. Era il 1861 e l’Armonitone, un ‘pianoforte con sordino’ pensato per suonare in modo più controllato, è l’invenzione che porta la sua firma. Rosa è la prima donna a testimoniare una lunga storia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UN’INVASIONE ROSA A FAVORE DELLA RICERCA CONTRO I TUMORI FEMMINILI. OK LA SECONDA PINK PARADE SETTEMPEDANA A SOSTEGNO DI FONDAZIONE VERONESI - Una straordinaria dimostrazione di solidarietà ha colorato di rosa le vie d - facebook.com Vai su Facebook
Storie di stile, forza e solidarietà: la moda si unisce alla ricerca per l’Ottobre Rosa 2025 - Per l’Ottobre Rosa 2025, il brand rinnova il suo impegno con Fondazione AIRC, presentando una nuova edizione solidale della ... Secondo iodonna.it