Ricerca ' in rosa' | l' Università censisce i brevetti femminili in Italia tra il 1861 e il 1939

Si chiamava Rosa Predavalle ed era di Genova la prima donna in Italia a ottenere un brevetto. Era il 1861 e l’Armonitone, un ‘pianoforte con sordino’ pensato per suonare in modo più controllato, è l’invenzione che porta la sua firma. Rosa è la prima donna a testimoniare una lunga storia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it