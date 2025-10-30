Riccione riparte con settanta milioni

Supera i 70milioni di euro l’investimento che il Comune di Riccione impiegherà per la rigenerazione della città nei prossimi anni. Lo prevede il Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028, adottato dalla giunta che, oltre al completamento dei nuovi arredi di viale Ceccarini, Lungomare del Sole e porto canale, contempla il progetto dell’area centrale della città, quella che da piazzale Ceccarini si estende fino ai giardini Montanari. I lavori da circa 2milioni e mezzo di euro, in parte finanziati dalla Regione, saranno messi in cantiere dopo l’estate prossima. Le opere includono l’intera riqualificazione delle strade di Riccione 2 dove verranno rifatti marciapiedi, acquedotti e asfalti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione riparte con settanta milioni

