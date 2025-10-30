Riccione cambia l' assetto organizzativo in Comune | Walter Chiani nuovo responsabile dei Servizi alla persona

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Riccione ha deliberato la modifica dell’assetto macrostrutturale dell’ente con decorrenza dal 1° novembre 2025, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e del servizio sociale territoriale. Alla luce delle dimissioni volontarie della dirigente del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Adeguati assetti organizzativi: quali indicatori monitorare per prevenire la crisi d’impresa? - Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha imposto all’imprenditore di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per la prevenzione della crisi d’impresa. ipsoa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riccione Cambia Assetto Organizzativo