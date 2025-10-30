Riattivata la Moc al presidio Morelli del Grande ospedale metropolitano | tutte le info utili
Da oggi giovedì 30 ottobre, presso la Uoc di radiologia del presidio ospedaliero Morelli del Gom, sarà attivata la nuova Moc (Mineralometria ossea computerizzata). La comunicazione arriva dallo staff della direzione generale del Grande ospedale metropolitano.L'acquisto è stato effettuato e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
