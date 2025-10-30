Riattivata la Moc al presidio Morelli del Grande ospedale metropolitano | tutte le info utili

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi giovedì 30 ottobre, presso la Uoc di radiologia del presidio ospedaliero Morelli del Gom, sarà attivata la nuova Moc (Mineralometria ossea computerizzata). La comunicazione arriva dallo staff della direzione generale del Grande ospedale metropolitano.L'acquisto è stato effettuato e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

riattivata moc presidio morelliReggio, riattivata la MOC presso il presidio Morelli del GOM - L'acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario. citynow.it scrive

riattivata moc presidio morelliReggio Calabria, riparte la MOC al Morelli: attivato il nuovo macchinario di radiologia - L’ufficio stampa del Gom di Reggio Calabria ha inviato alla stampa una nota in cui si legge: “si informa la gentile utenza che da domani, 30 ottobre, presso la U. Segnala strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Riattivata Moc Presidio Morelli