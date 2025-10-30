Riabilitazione per ictus e Parkinson | a Bologna guanti robotici e realtà virtuale Video

Bologna, 30 ottobre 2025 – “Come un videogioco ”. Due nuovi progetti di ricerca dell’Irccs Istituto delle scienze neurologiche (Isn) per potenziare la riabilitazione a casa dei pazienti, grazie a tecnologie interattive e immersive. Un guanto robotico (RoboHome) capace di tornare a far muovere mani e braccia bloccate da ictus e HomeVirtualRehab, un sistema di realtà virtuale che trasforma gli esercizi riabilitativi per la malattia di Parkinson in sfide interattive e immersive, dalle navicelle spaziali per i più giovani a simulazioni basate su sfoglia e mattarello per i più anziani. Il tutto utilizzabile direttamente nel salotto di casa del paziente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riabilitazione per ictus e Parkinson: a Bologna guanti robotici e realtà virtuale / Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Mauro Coruzzi racconta la sua riabilitazione dopo due ictus: "Sono un miracolato, pesavo 180 kg e mangiavo mezzo chilo di pasta" - facebook.com Vai su Facebook

Riabilitazione per ictus e Parkinson: a Bologna guanti robotici e realtà virtuale / Video - Due nuovi progetti di ricerca dell’Istituto delle Scienze neurologiche per potenziare la riabilitazione a casa dei pazienti. Secondo msn.com

Ictus e Parkinson. In Emilia-Romagna riabilitazione a domicilio sempre più personalizzata e accurata con guanti robotici e realtà virtuale - E un sistema di realtà virtuale che trasforma gli esercizi riabilitativi per la malattia di Parkinson in sfide inte ... Lo riporta quotidianosanita.it

Ictus e Parkinson, la terapia ora si fa da casa - Un guanto robotico e un sistema di realtà virtuale per gli esercizi riabilitativi a domicilio per le persone colpite da ictus e dalla malattia di Parkinson. Si legge su rainews.it