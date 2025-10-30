Ri-Letture tra danze e variazioni con Ulisse e Maria Mafalda Mazzon

È un viaggio dal Settecento ai nostri giorni quello che propone il duo composto dai fratelli di San Donà di Piave, Ulisse e Maria Mafalda Mazzon, violinista il primo, violoncellista la seconda. Sono i giovani e talentuosi protagonisti del concerto «Danze e variazioni» in programma per il Traetta. 🔗 Leggi su Baritoday.it