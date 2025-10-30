Reunion a Mondello tra velisti olimpici azzurri | Una vita spesa nel segno dello sport

Reunion a Mondello tra ex velisti olimpici azzurri. Si sono ritrovati dopo tanti anni di regate e medaglie Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti, Gianfranco Sibello, Gabrio Zandonà e Luca De Pedrini e per farlo hanno scelto il mare. “Un pezzo di vita che di tanto in tanto riaffiora nel segno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Reunion a Mondello tra velisti olimpici azzurri: “Una vita spesa nel segno dello sport” - Si sono ritrovati dopo tanti anni di regate e medaglie Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti, Gianfranco Sibello, Gabrio Zandonà e Luca De Pedrini e ... Lo riporta mondopalermo.it