Reti bianche tra Pisa e Lazio il palo ferma Basic | Sarri lontano dalla Champions

Va in archivio il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A, che ha sorriso ad una Roma vittoriosa sul Parma ed ora proiettata verso la gara contro il Milan. A chiudere il turno in questo giovedì sera, dopo il successo del Sassuolo sul Cagliari, una Lazio che non va oltre lo 0-0 sul campo di un Pisa coriaceo, grintoso e più pimpante per ampi tratti della gara. Quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, ma di questi tre sono pareggi, cosa che lascia Sarri lontano dalla zona Champions sia per i 6 punti di distacco dal 4° posto che per le squadre da superare (11ª posizione). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Reti bianche tra Pisa e Lazio, il palo ferma Basic: Sarri lontano dalla Champions

