Capcom ha sorpreso i fan annunciando un nuovo Resident Evil Showcase che sarà interamente incentrato su Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della celebre saga survival horror. L’evento promette di calare il pubblico “ancora più a fondo” nell’universo della serie, offrendo un’anteprima approfondita delle meccaniche di gioco, delle nuove ambientazioni e dei temibili nemici che i giocatori dovranno affrontare. L’appuntamento è fissato per l’inizio del 2026: non è ancora stata comunicata una data precisa, ma le finestre più probabili restano gennaio o le prime settimane di febbraio, in vista del lancio ufficiale del titolo previsto per il 27 febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Showcase annunciato da Capcom, sarà incentrato su Resident Evil Requiem