Resident Evil Requiem Sony ha confermato per errore la presenza di Leon come personaggio giocabile?

Un errore di pubblicazione sul PlayStation Store ha rivelato quello che potrebbe essere uno dei segreti meglio custoditi di Resident Evil Requiem: la presenza di Leon S. Kennedy come personaggio giocabile. L’incidente è avvenuto sulla versione portoghese della pagina di preordine per PS5, dove è comparsa una descrizione dettagliata dei contenuti della Deluxe Edition del gioco, inclusa la menzione di un “Fato do Leon: Agente Especial da DSO” – ossia il “Costume di Leon: Agente Speciale della DSO”. Questo dettaglio non solo conferma che Leon sarà parte dell’universo narrativo di Requiem, ma lascia intendere che il leggendario agente della Division of Security Operations potrà essere controllato dal giocatore in almeno una sezione della storia o in modalità extra. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Sony ha confermato per errore la presenza di Leon come personaggio giocabile?

