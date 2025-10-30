Resident Evil Requiem Capcom svela le edizioni il bonus preordine e l’amiibo di Grace Ashcroft

Capcom ha finalmente svelato tutti i dettagli sulle edizioni e i bonus preordine di Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della celebre saga survival horror, atteso per il 27 febbraio 2026. In occasione dell’annuncio, la casa di Osaka ha pubblicato anche il video “Road to Requiem”, un omaggio alla lunga storia del franchise e un’introduzione perfetta alla nuova avventura con protagonista Grace Ashcroft, un’agente dell’FBI che dovrà affrontare orrori inediti e misteri degni del miglior Resident Evil. Chi effettuerà il preordine riceverà un bonus esclusivo, il costume “Apocalisse” per Grace, ispirato alle atmosfere più cupe e post-apocalittiche della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Capcom svela le edizioni, il bonus preordine e l’amiibo di Grace Ashcroft

Contenuti che potrebbero interessarti

Tris di Resident Evil scontatissimi su PS5! Resident Evil 3 Remake PS5 Oggi a soli 23,90€ invece di 29,89€ (-20%) https://amzlink.to/az0FzIN7FsWq3 Resident Evil 4 - Edizione Standard PS5 Oggi a soli 23,90€ invece di 28,86€ (-17%) https:// Vai su Facebook

Le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande - X Vai su X

Svelate le edizioni di Resident Evil: Requiem e il bonus di prenotazione - Capcom ha presentato le edizioni disponibili per Resident Evil Requiem e il bonus per coloro che preordineranno il gioco prima del lancio. Lo riporta multiplayer.it

Annunciato il Nintendo Switch 2 Pro Controller di Resident Evil Requiem e l'amiibo di Grace Ashcroft - Capcom ha annunciato varie novità di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, tra cui un Pro Controller a tema e l'amiibo di Grace Ashcroft. Secondo multiplayer.it

Resident Evil Requiem, preordini al via! Ufficiale la Deluxe Edition, svelati i prezzi - Aggiornata - I preordini di Resident Evil Requiem apriranno domani 30 ottobre, ma un leak potrebbe aver già svelato le cover, la Deluxe Edition e non solo. Secondo everyeye.it