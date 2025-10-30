resident evil requiem capcom svela i requisiti pc minimi e consigliati

Capcom ha aggiornato la pagina Steam di Resident Evil Requiem, rivelando i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del nuovo survival horror, insieme all’apertura dei preordini digitali e fisici. Il gioco, previsto per il 27 febbraio 2026, riporterà i giocatori tra le strade devastate di Raccoon City, questa volta nei panni di Grace Ashcroft, un nuovo personaggio destinato a confrontarsi con l’incubo biologico che ha reso celebre la saga. L’avventura sarà single-player, con un’impostazione narrativa più cinematografica e immersiva, frutto dell’esperienza maturata da Capcom con Resident Evil Village e RE4 Remake. 🔗 Leggi su Game-experience.it

