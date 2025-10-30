Resident Evil Requiem annunciato il Nintendo Switch 2 Pro Controller e l’amiibo di Grace Ashcroft

Capcom ha annunciato annunciato due prodotti esclusivi per Nintendo Switch 2 che arricchiscono l’esperienza di gioco e il collezionismo legato a Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo horror. Si tratta del Resident Evil Requiem Switch 2 Pro Controller e del primo amiibo ufficiale della serie, entrambi ispirati alla nuova eroina Grace Ashcroft e alle atmosfere cupe del titolo. Dopo aver annunciato le varie edizioni del gioco, il publisher giapponese ha svelato che il Pro Controller, disponibile dal 27 febbraio 2026, giorno di uscita del gioco, è la prima variante tematica mai pubblicata per Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem, annunciato il Nintendo Switch 2 Pro Controller e l’amiibo di Grace Ashcroft

Contenuti che potrebbero interessarti

Tris di Resident Evil scontatissimi su PS5! Resident Evil 3 Remake PS5 Oggi a soli 23,90€ invece di 29,89€ (-20%) https://amzlink.to/az0FzIN7FsWq3 Resident Evil 4 - Edizione Standard PS5 Oggi a soli 23,90€ invece di 28,86€ (-17%) https:// Vai su Facebook

Le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande - X Vai su X

Annunciato il Nintendo Switch 2 Pro Controller di Resident Evil Requiem e l'amiibo di Grace Ashcroft - Capcom ha annunciato varie novità di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, tra cui un Pro Controller a tema e l'amiibo di Grace Ashcroft. Riporta multiplayer.it

Svelate le edizioni di Resident Evil: Requiem e il bonus di prenotazione - Capcom ha presentato le edizioni disponibili per Resident Evil Requiem e il bonus per coloro che preordineranno il gioco prima del lancio. Si legge su multiplayer.it

Resident Evil Requiem annuncia la Deluxe Edition, il controller Switch 2 Pro e la statuetta amiibo della grazia - Resident Evil Requiem è uno dei giochi più attesi per il 2026 e uno dei primi giochi multipiattaforma ad essere rilasciato su Nintendo Switch 2 contemporaneamente alle altre piattaforme (PS5, Xbox Ser ... Come scrive gamereactor.it