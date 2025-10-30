Report risultati e gol mentre i detentori della Coppa Carabao avanzano ai quarti

2025-10-29 23:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Newcastle è a tre partite dalla terza finale di Wembley in quattro anni, quando i detentori della Coppa Carabao hanno superato il Tottenham al quarto turno. Fabian Schar e Nick Woltemade sono andati a segno su entrambi i lati dell’intervallo assicurandosi una meritata vittoria sulla squadra terza in classifica della Premier League. Gli Spurs hanno avuto le loro occasioni, in particolare grazie a Richarlison, al St James’ Park, ma i padroni di casa hanno fatto un lavoro leggero contro i londinesi del nord, con la loro eccellente forma nella competizione che continua a non perdere una partita della Carabao Cup dalla finale del 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com