Report | Il Tottenham si unisce a una mossa a sorpresa per firmare il candidato al Pallone d’Oro 2025

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Tottenham starebbe valutando una mossa per l’ex centrocampista del Manchester United Scott McTominay, che è stato eccezionale per il Napoli da quando ha lasciato l’Old Trafford. Questo secondo l’ultimo rapporto di TEAMtalk, secondo il quale gli Spurs vorrebbero ingaggiare la stella del Napoli, ma potrebbe non essere un trasferimento semplice. Lo vedono come il giocatore ideale per iniettare più energia e spingere nel loro centrocampo. Il Tottenham guarda alla mossa di Scott McTominay ma deve affrontare la concorrenza. NAPOLI, ITALIA – 25 OTTOBRE: Scott McTominay dell’SSC Napoli festeggia il terzo gol segnato da Frank Zambo Anguissa durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e FC Internazionale allo Stadio Diego Armando Maradona il 25 ottobre 2025 a Napoli, Italia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com