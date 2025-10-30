Report dopo le ultime rivelazioni le opposizioni vogliono Ghiglia in Vigilanza Rai

Lanotiziagiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo “caso Ghiglia” (che si aggiunge a quello “vecchio”) infiamma le opposizioni che passano all’attacco chiedendo l’audizione del membro dell’Autorità in sede di commissione di Vigilanza Rai. “La Rai batta un colpo e Ghiglia venga in vigilanza”. “Le dichiarazioni di Ghiglia confermerebbero che l’ex ministro Sangiuliano avrebbe chiesto un trattamento preferenziale per una vicenda personale”, dichiarano i membri dem della Vigilanza, “chiediamo all’azienda pubblica di battere un colpo, difendendo la propria autonomia e la credibilità del servizio pubblico. E a Ghiglia, che propone un faccia a faccia televisivo con Ranucci, diciamo che oltre al confronto mediatico la sede giusta è il Parlamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

