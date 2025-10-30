Report Ambrosetti 2025 | Schifani La Sicilia corre verso una crescita solida
Un'isola in ripresa dopo anni difficili. La Sicilia sta attraversando una fase di crescita concreta e stabile, come emerge dai dati del Rapporto Ambrosetti 2025. Secondo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il miglioramento di oltre il 78% degli indicatori economici rappresenta la prova tangibile dell'efficacia delle politiche portate avanti dai governi regionali di centrodestra, orientate a sostenere imprese, occupazione e sviluppo. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, che avevano frenato il percorso di crescita, l'economia siciliana mostra oggi segnali di ripresa vigorosi, collocandosi tra le regioni italiane con i migliori tassi di aumento del Pil e dell'occupazione.
