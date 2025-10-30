Renzi si astiene sulla riforma della giustizia e striglia la sinistra | L' alternativa non si fa con l' Anm
"Siamo da sempre favorevoli alla separazione delle carriere, ma ci asteniamo perché la montagna ha prodotto un topolino, è una 'riformicchia'", ha detto il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi durante la discussione in Senato sulla riforma della giustizia, fortemente voluta dal ministro Nordio. Nel suo discorso, Renzi conferma che si asterrà: "È l'ultimo momento di discussione parlamentare, prima che si apra un confronto molto acceso nel paese. Nel confermare il voto di astensione, facciamo l'ultimo tentativo di richiamare i colleghi a un confronto civile e di merito prima che ciascuno si assuma le proprie responsabilità". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
