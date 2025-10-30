Renzi si astiene e striglia la sinistra | L' alternativa non si costruisce con le rivendicazioni dell' Anm

"Siamo da sempre favorevoli alla separazione delle carriere, ma ci asteniamo perché la montagna ha prodotto un topolino, è una 'riformicchia'", ha detto il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi durante la discussione in Senato sulla riforma della giustizia, fortemente voluta dal ministro Nordio. Nel suo discorso, Renzi conferma che si asterrà: "È l'ultimo momento di discussione parlamentare, prima che si apra un confronto molto acceso nel paese. Nel confermare il voto di astensione, facciamo l'ultimo tentativo di richiamare i colleghi a un confronto civile e di merito prima che ciascuno si assuma le proprie responsabilità". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Renzi si astiene e striglia la sinistra: "L'alternativa non si costruisce con le rivendicazioni dell'Anm"

Altre letture consigliate

Matteo Renzi. . Il ddl sulla Separazione delle carriere non è la riforma storica della giustizia che racconta la destra ex giustizialista, né la fine della democrazia che dice la sinistra ex riformista. I problemi veri restano: il giustizialismo, la mancanza di responsabil - facebook.com Vai su Facebook

Marche e Calabria sono una sentenza. Anche per l’astensione. Serve un centro forte e credibile per il centrosinistra. Renzi mette a disposizione la Casa Riformista. - X Vai su X

Renzi, voto inglese dimostra che senza riformisti sinistra perde - "La grande soddisfazione è di chi come me è cresciuto con il mito di Tony Blair poi per 14 anni lo hanno disconosciuto e cosa è successo? Segnala quotidiano.net

C.sinistra: Renzi, 'con Casa riformista può accadere il miracolo' - "Oggi escono rilevazioni diverse: in Calabria secondo Pagnoncelli è avanti la destra, in Toscana secondo Noto è avanti la sinistra. Da iltempo.it

C.sinistra: Renzi, 'chi occupa il centro, vince' - Rinnovo l’appello specie ai riformisti e ai moderati: rendiamo equilibrata ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it