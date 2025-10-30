Renzi attacca Mantovano | Separazione carriere? Ha fatto una vita nelle correnti e oggi ci fa la lezione

“Mantovano dice ‘basta correnti’ e dimentica di essere stato responsabile di Magistratura indipendente. Quello di Mantovano è un ravvedimento operoso, ha fatto una vita nelle correnti e oggi viene a fare lezioni a noi “. Lo ha detto Matteo Renzi al Senato parlando della separazione delle carriere poco prima del voto finale sulla riforma della giustizia. Il riferimento del leader di Iv va al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l’ex magistrato – e braccio destro di Meloni – Alfredo Mantovano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Renzi attacca Mantovano: “Separazione carriere? Ha fatto una vita nelle correnti e oggi ci fa la lezione”

