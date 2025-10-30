Rendiconto generale 2024 della Regione Marche positivo il giudizio di parificazione espresso dalla Corte dei conti
ANCONA – La sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha pronunciato il giudizio di parificazione positivo del rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio 2024. L’udienza pubblica, presieduta dal presidente della Sezione regionale di controllo Vincenzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
