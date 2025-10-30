Rendiconto generale 2024 della Regione Marche positivo il giudizio di parificazione espresso dalla Corte dei conti

Anconatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha pronunciato il giudizio di parificazione positivo del rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio 2024. L’udienza pubblica, presieduta dal presidente della Sezione regionale di controllo Vincenzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

rendiconto generale 2024 regioneLa Corte Conti parifica il Rendiconto 2024 della Regione Marche - La Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti delle Marche ha dichiarato la parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per il 2024, con parere favorevole della Procura genera ... Da msn.com

La Corte dei Conti parifica il Bilancio della Regione Marche per il 2024. L’intervento del Presidente Acquaroli - La cerimonia si è svolta presso la Loggia dei Mercanti, presieduta dal Presidente della Sezione regionale di controllo Vincenzo Palomba e alla presenza del Presidente della Regione Marche Fra ... Riporta cronachefermane.it

rendiconto generale 2024 regioneBILANCIO Regione Puglia: il presidente promulga nuove leggi sul bilancio 2024-2028 - Queste norme rappresentano un passo cruciale per la programmazione finanziaria regionale e il sostegno a investimenti ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Rendiconto Generale 2024 Regione