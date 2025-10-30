Rende Unical il Rettore Nicola Leone saluta la Governance in una cerimonia simbolica

Giovedì mattina, nell’aula appena completata del nuovo cubetto didattico del Polifunzionale, il Rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, ha salutato la Governance di Ateneo che lo ha affiancato durante il suo mandato. In segno di riconoscenza, il Rettore ha consegnato ai partecipanti un omaggio speciale: una cravatta con il logo Unical per gli uomini e un gioiello creato appositamente dal maestro Gerardo Sacco per le donne. Nel suo discorso, Nicola Leone ha ringraziato tutti per il contributo durante il suo sessennio, sottolineando l’importanza della coesione, della condivisione degli obiettivi e dello spirito collaborativo che ha caratterizzato la governance negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

