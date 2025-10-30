Renault Duster torna sul mercato indiano
A partire dal 26 gennaio 2026, la nuova versione del Suv che ha venduto 200mila modelli sul mercato locale torna con una versione aggiornata, che sarà prodotta presso lo stabilimento locale di Chennai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
