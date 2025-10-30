Regolamento della Biblioteca Scolastica | scarica una bozza di regolamento

Il presente documento definisce il Regolamento della Biblioteca Scolastica, uno strumento culturale e pedagogico che sostiene la missione formativa dell’istituzione scolastica, promuovendo la lettura, la ricerca, la riflessione e la cittadinanza consapevole. La biblioteca scolastica non è soltanto un luogo fisico di conservazione e prestito, ma uno spazio di crescita culturale e di partecipazione attiva . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

