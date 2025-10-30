Regno Unito tigri e ghepardi sottoposti a TAC | le immagini inedite dal Big Cat Sanctuary

Tre grandi felini sono stati sottoposti a una TAC al Big Cat Sanctuary di Hertfordshire, nel Regno Unito. Gli animali in questione sono Django, un leopardo di 10 anni, Luca, una tigre dell’Amur di 3 anni, e Mo, un ghepardo sudafricano di 4 anni. Tutti alle prese con qualche malanno fisico. Per la prima volta in assoluto, il santuario ha portato sul posto un’unità TAC su misura per ottenere immagini mediche dettagliate di tre dei suoi ospiti. Tutti gli animali sono stati sedati nei loro recinti utilizzando un anestetico somministrato con un fucile a dardi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, tigri e ghepardi sottoposti a TAC: le immagini inedite dal Big Cat Sanctuary

Scopri altri approfondimenti

Il 30 ottobre 1971 (una settimana prima che nel Regno Unito) i Pink Floyd pubblicano negli Stati Uniti l'album "Meddle". Uno dei grandi dischi analizzati nel libro "Pink Floyd - Gli anni sperimentali". ..... Pink Floyd - Gli anni sperimentali: amzn.to/2edlFDA. - facebook.com Vai su Facebook

Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per conto della Russia - X Vai su X

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo riconoscono la Palestina. Netanyahu: 'Non ci sarà alcuno Stato' - Una decisione storica, seppur annunciata, segna uno spartiacque nei rapporti tra lo Stato ebraico e l'Occidente: per la prima volta dei membri del G7, Regno Unito e Canada, hanno formalizzato il ... ansa.it scrive

Constance Marten, l'ereditiera condannata per la morte della figlia: dal legame con la Royal Family alla comunità africana da nomade - Nel 2023 il corpo privo di vita della neonata Victoria, figlia di Constance Marten e Mark Gordon, fu ritrovato dopo due ... Da ilmessaggero.it